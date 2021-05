[FOTO] Il nobile gesto di Osimhen, il ringraziamento del fan

Victor Osimhen ha esaudito la richiesta di un fan che gli aveva chiesto una macchina per cucire per poter lavorare.

Immediato il gesto di generosità dell’attaccante nigeriano come dimostrato dal trweet dello stesso beneficiario.

“Sigillato, pagato e consegnato! Dio resta per sempre il più grande! Sei per sempre nelle mie preghiere, continua a vincere“.

Sealed, Paid, And Delivered!

God Forever Remains the Greatest!

You are forever in my Prayers, Continue to Conquer 🙏 @victorosimhen9 https://t.co/cg2nsPNckw pic.twitter.com/ystRkGlkJG

— BLANK (@desmond_obomanu) May 18, 2021