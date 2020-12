La Sampdoria sarà impegnata, domani, allo stadio Maradona contro il Napoli, ma il pullman ufficiale del club è già partito per la Campania.

Il veicolo, in viaggio verso il capoluogo, è a Frosinone e, dunque, vicino all’approdo. In ogni caso, il pullman arriverà prima della squadra, che invece, dopo la rifinitura e la conferenza di Ranieri, partirà per Napoli solo nel pomeriggio.

