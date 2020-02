[FOTO] In attesa della sfida del San Paolo. Barcellona e Napoli unite dalle loro rivalità socio-sportive

Chi ha visitato sia Napoli che Barcellona trova tra le due città notevoli somiglianze, non solo dal punto di vista architettonico ma anche per le tante similitudini dei due popoli.

Non a caso proprio napoletani e catalani hanno in comune una rivalità nel calcio che va ben oltre l’aspetto sportivo.

Il Napoli nel calcio è la massima espressione del sud dell’Italia, l’unico vero baluardo che prova a contrastare lo strapotere del nord considerato da molti arrogante e discriminatorio verso il meridione e i meridionali.

Nord rappresentato da Inter, Milan e soprattutto dalla Juventus.

Proprio la Juventus è la grande rivale di sempre dei tifosi napoletani, la squadra che ha infranto più volte i sogni di gloria del Napoli ‘involontariamente’ aiutata da chi avrebbe dovuto far rispettare le regole.

Così come a Napoli si vive una forte rivalità con la Juventus e si prova un gusto particolare nel batterla, allo stesso modo a Barcellona si vive una rivalità altrettanto forte con il Real Madrid.

Una rivalità innanzitutto sportiva fatta a colpi di trofei (33 il Real Madrid, 26 il Barcellona), di Palloni d’Oro (12 il Barcellona, 11 il Real Madrid) e a colpi di stelle del calcio considerando che, eccezion fatta per Pelè e Beckenbauer, nelle due squadre hanno giocato quasi tutti i calciatori più forti di sempre (giusto per citarne qualcuno: Maradona, Crujff, il brasiliano Ronaldo, Romario, Iniesta, Xavi, Messi, Figo, Rivalfo, Neeskens, Ronaldinho nel Barcellona – Di Stefano, Puskas, Gento, il brasiliano Ronaldo, Cristiano Ronaldo, Zidane, Beckam, Figo, Fabi Cannavaro nel Real Madrid).

Ma come per il Napoli con la Juventus, anche per il Barcellona quella con il Real Madrid per il Barcellona è una rivalità che va oltre lo sport.

Per i catalani il Real Madrid è la massima espressione calcistica della Spagna dalla quale la Catalogna, rappresentata nel calcio proprio dal Barcellona, ha chiesto l’indipendenza.

Per capire la rivalità anche socio-politica tra il Barcellona e il Real Madrid, ricordiamo che lo scorso 26 ottobre lo scontro diretto tra le due squadre è stato rinviato per le manifestazioni a Barcellona a favore dell’indipendenza.

Così come è passata alla storia di Real Madri-Barcellona la polemica del 2017 tra il madridista Sergio Ramos e il catalano Piquè, bandiere rispettivamente di Real Madrid e Barcellona:

Piquè su twitter in favore del referendum per l’indipendenza della Catalogna: “Esprimiamoci pacificamente. Non diamo loro alcuna scusa. È quello che vogliono. Ma cantiamo bene e forte: #VOTAREM”.

La risposta di Sergio Ramos è arrivata con un’immagine postata sul suo profilo Instagram dove si mostra con la maglia del Real Madrid e con quella della nazionale spagnola e sullo sfondo la corona del Re di Spagna e la cartina della Spagna con i colori della bandiera spagnola.

