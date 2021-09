[FOTO] In Messico pazzi per Lozano: “Orgoglio messicano, bambola diabolica”

Il tweet che esalta la prestazione di Lozano con il Napoli è di Marca Claro.

“Orgoglio messicano! Bambola del diavolo! Un’altra volta, Hirving Lozano continua a mostrare il suo alto livello in Europa. Nella sua ultima partita ha collaborato con un gol, ora dà due assist in modo che il Napoli rimanere in cima alla Serie A. Enorme”.

¡ORGULLO MEXICANO! ¡EL MUÑECO DIABÓLICO! 💚🤍❤️ Una vez más, @HirvingLozano70 sigue demostrando su gran nivel en Europa. En su partido pasado colaboró con un gol, ahora da dos asistencias para que el @sscnapoli siga en la cima de la Serie A. ENORME pic.twitter.com/QzOjuoNwPB — MARCA Claro (@MarcaClaro) September 23, 2021

