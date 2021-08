I social, ormai sempre più valvola di sfogo delle frustrazioni personali, non risparmiano neanche una persona splendida come il terzino del Napoli Faouzi Ghoulam.

Infatti via social sono arrivati insulti anche al calciatore algerino alle prese con il recupero dall’ennesimo infortunio.

All’insulto però Ghoulam ha risposto con un sorriso.

