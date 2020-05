Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha partecipato alla ‘Race for the Cure‘, la più importante manifestazione per la prevenzione alla lotta ai tumori del seno in Italia e nel mondo [leggi qui].

Il patron azzurro oggi sul suo profilo twitter ha postato un messaggio di sostegno alla ‘Race for the Cure‘.

Io e la mia famiglia sosteniamo Race for the Cure #ADL pic.twitter.com/Rk9rUXm9f1 — AurelioDeLaurentiis (@ADeLaurentiis) May 18, 2020

