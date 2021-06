E’ la fine di un’era, Goran Pandev lascia ufficialmente la Macedonia del Nord dopo 20 anni di carriera con la sua Nazionale.

Il calciatore macedone ha deciso di vivere l’esperienza unica e storica per la Macedonia dell’Europeo e poi di lasciare quantomeno la sua Nazionale. In attesa delle decisioni sul suo futuro di calciatore, il 38enne ex attaccante del Napoli è stato omaggiato dai suoi connazionali e dalla Johan Cruijff Arena quando oggi ha lasciato il campo al 68 minuto.

