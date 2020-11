Domani la Lazio scenderà in campo per la partita contro l’Udinese con una maglia in omaggio a Diego Armando Maradona.

Domani la SSLazio scenderà in campo contro l’Udinese con una maglia speciale in memoria di Diego Armando Maradona. La società biancoceleste ha postato su Instagram la foto della maglia commemorativa con la scritta: “AD10S”. Di seguito lo scatto postato sui social dal club di Lotito.

