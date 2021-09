Grande attesa per il match di domani tra Napoli e Spartak Mosca, valevole per la seconda giornata del Girone C di Europa League.

La squadra russa, che nella gara d’esordio ha perso contro il Legia Varsavia, che al momento è in testa al girone, è appena atterrata all’aeroporto di Capodichino, come testimoniato dal post pubblicato sul canale ufficiale Twitter del club.

