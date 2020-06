Gennaro Gattuso e tutto il Napoli in lutto per la morte della sorella Francesca. Anche il Barcellona si unisce al cordoglio via social.

Il FC Barcelona si unisce al vostro dolore. Le nostre più sentite condoglianze a Gennaro Gattuso e a tutta la sua famiglia. — FC Barcelona (from 🏠) (@FCBarcelona) June 2, 2020

