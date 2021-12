[FOTO] Mario Rui e le 150 gare in azzurro, il tweet celebrativo del Napoli al ‘maestro’

La SSC Napoli sul suo profilo twitter ha celebrato le 150 presenze in azzurro in tutte le competizioni di Mario Rui.

Il 30enne difensore portoghese è arrivato al Napoli nell’estate del 2017 e in azzurro ha vinto la Coppa Italia nel 2020.

Con la maglia del Napoli finora ha collezionato 112 presenze in Serie A, 8 in Coppa Italia, 1 in Supercoppa Italiana, 15 in Champions League e 14 in Europa League.

In totale ha segnato 3 gol tutti in Serie A.

Questo il tweet che la SSC Napoli ha dedicato a Mario Rui.

1️⃣5️⃣0️⃣ presenze con la maglia azzurra per Mário Rui considerando tutte le competizioni.

Maestro 👨‍🏫 💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/96Nu4Wyuxu — Official SSC Napoli (@sscnapoli) December 5, 2021

