[FOTO] Milik e la sua nostalgia: “Non vedo l’ora di riabbracciarvi tutti”

Mi mancano tanto questi momenti, non vedo l’ora di potervi riabbracciare tutti. Torneremo più forti e appassionati di prima💪❤ I miss so much these kind of moments, I can't wait to embrace you all. We will be back stronger and with more passion than before💪❤ Bardzo tęsknię za tymi chwilami. Nie mogę się doczekać, żeby Was wszystkich uściskać. Wrócimy silniejsi i z jeszcze większą pasją 💪❤️