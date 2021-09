Tramite il profilo twitter ufficiale la SSC Napoli fa i complimenti a Victor Osimhen per i gol fatti in questa stagione.

Di seguito il tweet:

📊 5️⃣ gol stagionali in tutte le competizioni per @victorosimhen9!

Nella scorsa stagione la quinta rete del nigeriano era arrivata nel mese di aprile.

Let’s go Victoooorrrrr 🚀

💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/4oY5duY870

— Official SSC Napoli (@sscnapoli) September 24, 2021