Foto – Napoli-Inter: è corsa al biglietto! Lunghe file e problemi con i terminali in molte ricevitorie. Proteste anche per l’acquisto online

FOTO – Per Napoli-Inter si è scatenata in città una vera e propria corsa al biglietto. Da oggi parte infatti la vendita libera.

Termina infatti il diritto di prelazione degli abbonati della stagione 2019/2020 che era iniziato nella mattinata di venerdì.

Dopo tante partite con il vuoto sugli spalti pare che finalmente Napoli stia tornando vicino al Napoli.

All’esterno di molte ricevitorie infatti lunghissime file di tifosi incuranti della pioggia che provano ad accaparrarsi il biglietto per quella che, al momento, è senza dubbio la partita dell’anno.

Questa la situazione a San Giorgio a Cremano:

Non sono mancati però alcuni problemi: in molte ricevitorie abilitate infatti sono stati riscontrati dei problemi con i terminali che sono stati bloccati per diverse ore impedendo di fatto l’acquisto dei tagliandi. In molti punti vendita la situazione è rimasta invariata.

Un altro problema che ha scatenato una vera e propria rivolta social è stato quello dell’acquisto su internet.

Molti tifosi infatti, approfittando della vendita libera speravano di acquistare i loro tagliandi sul sito di Ticketone che però, dopo una coda lunga a volte anche più di due ore, chiedeva il numero della Fidelity Card per poter accedere al portale d’acquisto.

Insomma, una mattinata bella e difficile che ci racconta di una città che finalmente risponde presente di fronte ad un appuntamento importantissimo.

Alle 13:15 la situazione dei vari settori disponibili è la seguente:

Comments

comments