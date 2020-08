FOTO – Napoli, nuova maglia senza toppe ma “Lete” resta in rosso

A meno di una settimana dall’inizio del ritiro, ecco che compaiono sul web alcune immagini delle nuove maglie del Napoli per la prossima stagione.

Le immagini, circolate subito velocemente sul web, sarebbero comparse erroneamente sugli store ma subito qualcuno le ha prese e fatte circolare. Per ora non vi è nulla di ufficiale sulle maglie, ma stando a queste immagini (che potete vedere di seguito) si può già vedere che le toppe degli sponsor sono scomparse.

Una decisione, quella per le toppe, dettata dal regolamento in vigore da quest’anno; a creare un po’ di apprensione, però, è la scritta “Lete”, in rosso, che stona un po’ con i colori per i tifosi.

Comments

comments