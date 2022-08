[FOTO] Nino D’Angelo: “Grande Presidente”

Dopo il periodo di discordia tra la tifoseria e la società del Napoli negli ultimi mesi, il noto artista napoletano commenta una foto che ritrae il presidente azzurro.

Il presidente della SSC Napoli Aurelio De Laurentis immortalato in una foto che lo ritrae a cena in un ristorante di Maratea con l’ Amministratore Delegato Andrea Chiavelli e i 2 consulenti dello staff medico azzurro, gli odontoiatri Valentino Tundisi e Massimiliano Sirignano. Un momento conviviale che sicuramente rappresenta un attestato di stima del Patron nei confronti dei due professionisti, mai celato, ma che tra le righe può assumere anche un altro significato, più romantico, se si vuole andare oltre la semplice suggestione. Dal profilo personale e ufficiale del noto artista partenopeo Nino D’angelo, da sempre considerato anche uno dei più autorevoli ‘ambasciatori’ del popolo azzurro, proviene il commento alla foto:”Grande Aurelio”. Che, dopo il periodo di discordia tra la tifoseria e la società negli ultimi mesi per vari motivi (tra cui la partenza dei big dell’anno passato) questo messaggio possa essere inteso come ulteriore segnale di riavvicinamento della città al suo club? Feeling finalmente ritrovato? Segnali in questo senso sono già visibili dall’inizio della stagione, dopo le vittorie in campionato con Verona e Monza e anche in occasione dell’amichevole con la Juve Stabia al Maradona di mercoledì scorso, vista la presenza sugli spalti di un pubblico di tutto rispetto che a conti fatti oggi, risultati alla mano, sembra gradire, e non poco, i nuovi acquisti.

