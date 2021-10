🇺🇸 unbelievable atmosphere,thank you for your support,we keep going like this @sscnapoli 💙🤍💪🏽

🇮🇹 atmosfera incredibile, grazie per il tuo supporto, continuiamo così @sscnapoli 💙🤍💪🏽 pic.twitter.com/X5S8srVxS0

— victor osimhen (@victorosimhen9) October 17, 2021