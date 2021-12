L’attaccante del Napoli Victor Osimhen assente questa sera per infortunio, sul suo profilo twitter ha mandato un messaggio per caricare la squadra in vista della sfida con lo Spezia.

In bocca al lupo raga🤍💙 @sscnapoli chiudiamo l’anno con una vittoria💪🏽 https://t.co/liLbfRvhNi — victor osimhen (@victorosimhen9) December 22, 2021

