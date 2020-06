[FOTO] Osimhen è arrivato a Napoli, lo sbarco a Capodichino

Victor Osimhen è arrivato a Napoli per proseguire la trattativa con il club azzurro. Ecco le immagini postate da Gianluca Di Marzio.

Victor Osimhen è arrivato in questi minuti a Napoli. Nelle prossime ore il giocatore proseguirà la trattativa con il Napoli, e nel frattempo dovrebbe andare anche a visionare degli apparamenti in città. Il portale gianlucadimarzio.com ha riportato proprio le immagini dell’arrivo dell’attaccante del Lille, diventato ormai obiettivo importante per il Napoli di De Laurentiis.

Comments

comments