FOTO – Osimhen si trattiene in campo con Spalletti al termine dell’allenamento: esercizi tecnici per il nigeriano

Al termine della seduta di allenamento mattutina, Victor Osimhen, centravanti del Napoli, si è trattenuto in campo con il tecnico Luciano Spalletti.

Il nigeriano, apparso in grande forma in partitella, con due gol e un assist, ha svolto esercizi tecnici, in particolare sul controllo palla, assistito dal tecnico e dal suo staff. Terminato l’allenamento personalizzato, Osimhen ha avuto un breve colloquio con Cristiano Giuntoli e ha, in seguito, regalato la sua maglia a un giovanissimo tifoso. Anche Kevin Malcuit è rimasto in campo, a colloquio con il vice di Luciano Spalletti, Marco Domenichini.

Ecco alcuni scatti, realizzati dai nostri inviati:

Comments

comments