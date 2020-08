[FOTO] Politano: “Grazie Napoli! Gruppo unito, ora ricarichiamo le pile”

View this post on Instagram

È difficile riassumere in poche parole questa stagione eterna e infinita che abbiamo vissuto. Ma adesso che questa strana annata si è conclusa, mi ritaglio due minuti per ringraziarvi. Grazie Napoli per l’accoglienza che mi hai riservato, inondandomi d’affetto. Mi hai permesso di vincere il mio primo trofeo. Di gioire e festeggiare in un gruppo unito come non mai. Ora ricarichiamo le pile per tornare ancora più carichi con l’avvento della nuova stagione, perché con questa squadra possiamo toglierci ancora tante soddisfazioni. A presto.