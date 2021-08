[FOTO] Qui Castel di Sangro. Il report della seduta mattutina degli azzurri

Sesto giorno di allenamento per il Napoli a Castel di Sangro.

Al mattino la squadra ha iniziato la sessione con attivazione, esercizi di possesso palla e partitina a tema.

Di seguito il gruppo si è spostato sul campo C dello Stadio Patini dove ha svolto lavoro di forza.

Successivamente la squadra è tornata ad allenarsi sul campo principale impegnata in seduta tecnica a tutto campo.

Petagna ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzatio.

Ghoulam Zedadka e Palmiero hanno fatto personalizzato in campo. Lavoro in palestra per Machach e Contini.

Nel pomeriggio seconda sessione di allenamento.

Fonte SSC Napoli.

