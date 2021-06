Conclusa la sua prima stagione italiana, Victor Osimhen, attaccante del Napoli, sta ricaricando le batterie in vista della prossima annata.

Il centravanti nigeriano, arrivato appena un anno fa dal Lille, si è concesso una giornata di totale relax in barca a Capri, in compagnia di un amico. Osimhen ha pubblicato, sulla propria pagina Instagram, alcuni scatti della giornata, che lo ritraggono in posa con alle spalle lo splendido sfondo dei Faraglioni, vero e proprio simbolo dell’isola campana.

