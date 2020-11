FOTO – San Paolo intitolato a Maradona: spunta già una targa all’esterno della Curva B

Nelle ore immediatamente successive alla scomparsa di Diego Armando Maradona, si è fatta strada l’ipotesi di intitolare lo Stadio San Paolo alla leggenda argentina.

L’indiscrezione è stata confermata sia dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris, che da Aurelio De Laurentiis, presidente della squadra azzurra. In giornata, all’esterno dell’impianto, dove migliaia di tifosi si sono recati quasi in pellegrinaggio, i tifosi della Curva B hanno lasciato una targa, con scritto “Stadio Diego Armando Maradona di Napoli”, per dare un ulteriore incentivo al cambio di denominazione. Un giusto tributo per il più grande calciatore di tutti i tempi.

Fonte foto: Sky Sport

