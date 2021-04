[FOTO] Serie A: rispetto al 2019-20 Napoli a +11, crollo Juventus, anche l’Atalanta peggiora

Dopo 30 giornate il confronto dei punti conquistati in classifica nel campionato 2020-21 con quelli dopo le stesse giornate dello scorso campionato lanciano il Napoli sul podio delle migliori tra le due milanesi.

Sono solo otto su diciassette le squadre con un saldo punti attivo.

Meglio di tutte ha fatto il Milan (+17) seguito dal Napoli (+11). Completa il podio l’Inter (+10).

A ridosso delle prime tre c’è la Roma con un +6 malgrado il punto di penalizzazione avuto dopo il pareggio in casa del Verona alla prima giornata.

L’Atalanta, malgrado a detta di molti giochi il calcio più bello del campionato, sembra non riesca a fare il salto di qualità per puntare allo scudetto. Anche il saldo punti lo certifica addirittura con un -2 malgrado la squadra sia uscita prima dalle coppe europee rispetto alla scorsa stagione.

Clamoroso il crollo di Lazio e Juventus in ‘zona retrocessione’ con un -13 solo che la i biancocelesti (come il Torino) hanno giocato una gara in meno.

Nella tabella successiva sono riportate le differenze di punti delle 17 squadre che hanno partecipato anche allo scorso campionato di Serie A.

