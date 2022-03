[FOTO] Sprint scudetto: le ultime otto partite delle tre candidate (più una) al titolo

Milan padrone del suo destino dopo la vittoria sul Cagliari. Napoli che resta in scia grazie alla vittoria sull’Udinese. Inter rallentata dal pareggio casalingo con la Fiorentina.

In attesa della partita della Juventus in casa con la Salernitana la 30esima giornata di campionato rende ancora più affascinante la lotta per lo scudetto.

Dopo la sosta per le nazionali restano 8 giornate e 24 punti ancora tra lo scudetto e la squadre in lotta per vincerlo.

Si riparte subito con due big match Atalanta-Napoli e Juventus-Inter.

Poi una serie di avversari in comune che possono avere un ruolo di arbitri dello scudetto, senza trascurare le difficoltà che si potrebbero avere contro squadre in lotta per la salvezza o contro squadre che potrebbero giocare senza pressioni non dovendo chiedere più nulla al campionato.

Nel dettaglio queste le ultime otto giornate di Milan, Napoli, Inter e Juventus. Ricordiamo che l’Inter deve recuperare la trasferta a Bologna.

