[FOTO] Traversa di Zielinski, la palla non è entrata per pochissimi centimetri

Pubblichiamo la foto che mostra di quanti centimetri il tiro di Zielinski non è entrato in porta dopo aver colpito la traversa.

Al 15′ ella ripresa di Napoli-Udinese il centrocampista del Napoli Piotr Zielinski calcia con violenza la palla verso la porta avversaria dal limite dell’area di rigore.

Il pallone sfiorato dalle dita del portiere friulano Musso colpisce la parte interna della traversa e rimbalza sulla linea di porta.

C’è chi grida al gol ma la Goal Line Technology non sbaglia e giustamente suggerisce all’arbitro Chiffi che la palla non ha superato completamente la linea di porta, come mostrato dall’immagine seguente.

