[FOTO] Tutte le partite del Napoli da Ferragosto al mondiale

In attesa dei sorteggi dei gironi di Champions e degli altri anticipi e posticipi che deciderà la Lega di Serie A a partire dalla 6° giornata inizia a delinearsi il calendario del Napoli per la stagione 2022-23.

Dal giorno di Ferragosto che vede gli azzurri esordire in campionato sul campo del Verona al 14 novembre data di inizio dello stop dei campionati per le partite del mondiale 2022, il Napoli in tre mesi deve giocare 21 partite.

Nel dettaglio 15 partite di campionato e 6 partite di Champions League, di queste 11 in casa (8 in campionato) e 10 in trasferta (7 in campionato).

Terminati i mondiali (18 dicembre) inizia poi la sosta natalizia. Dopo la doppia pausa (mondiali e Natale) il Napoli torna in campo il 4 gennaio 2023 in casa dell’Inter.

Nella tabella successiva il calendario del Napoli dal 15 agosto al 14 novembre.

