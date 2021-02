L’amore per Maradona non conosce limiti e lo dimostra la storia di Eduardo Novak che ha fatto realizzare in casa propria un murales di Maradona.

Il giovane tifoso argentino grazie all’aiuto di due artisti ha realizzato, come si può vedere nella foto, una murales di Maradona a bordo della piscina di casa sua. L’opera ha richiesto due giorni e raffigura il calciatore più forte di tutti i tempi con indosso la maglia dell’Argentina.

