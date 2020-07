[FOTO] Xavi positivo al Coronavirus: l’annuncio via social

Xavi, allenatore dell’Al-Sadd ed ex stella del Barcellona, è risultato positivo al Coronavirus. L’annuncio arrivato via social.

“Qualche giorno fa, seguendo il protocollo, sono risultato positivo nell’ultimo test per il Covid-19”, ha esordito Xavi nel suo messaggio sul noto social network. “Fortunatamente mi sento bene, ma rimarrò isolato fino a quando non mi sarà tutto chiaro relativamente al contagio e alle mie condizioni. Quando i servizi sanitari me lo permetteranno tornerò a seguire la squadra nella solita routine. Non vedo l’ora di tornare a lavorare con tutti. Ringrazio tutte le autorità, in particolare quelle che lavorano per la società e l’Al-Sadd per avermi fornito i mezzi di diagnosi precoce, riducendo la diffusione dell’infezione e garantendo il normale decorso del virus”.

Xavi anuncia que ha dado positivo de Coronavirus. pic.twitter.com/PFKYjgtM8L — Andres Agulla (@aagulla_espn) July 25, 2020

