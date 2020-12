[FOTO] Ziliani e le contraddizioni del protocollo tra Napoli e Casertana

Con un tweet postato sul suo profilo twitter il giornalista Ziliani mette in evidenza le contraddizioni del protocollo sullo svolgimento delle partite in caso di calciatori contagiati da coronavirus.

Ricapitolando: il presidente della LegaPro #Ghirelli dice che la #Casertana, colpita dal Covid, avrebbe potuto non giocare e non sarebbe stata penalizzata come successo al #Napoli”. Il tutto mentre stasera si decide sullo 0-3 di #JuveNapoli e il -1 al Napoli.

La #SerieA col verme pic.twitter.com/wSbOWfLY3n

— Paolo Ziliani (@ZZiliani) December 22, 2020