[FOTO]Napoli atteso da un mese di aprile che profuma di storia, le dirette TV

Dopo l’ultima sosta stagionale per le nazionali, domenica 2 aprile alle ore 20:45 al Maradona il Napoli affronta il Milan e riprende il suo cammino verso la storia.

Un mese di aprile che potrebbe regalare al Napoli con largo anticipo (ma non c’è fretta) la conquista matematica del terzo scudetto e una storica quanto difficile qualificazione alle semifinali di Champions.

Se i 19 punti di vantaggio sulla 2° in classifica (15 nel caso in cui dovessero togliere la penalizzazione alla Juventus) rappresentano un tesoretto prezioso per la conquista del terzo scudetto, in Champions il Napoli e la sua avversaria Milan si dividono alla pari (50% e 50%) le possibilità di passare i quarti di finale e accedere a una semifinale che per il Napoli sarebbe la prima della sua storia in questa competizione.

Mese di Aprile che vedrà il Napoli in campo in 5 partite di campionato (3 in casa e 2 in trasferta) e nelle due gare di andata (a Milano) e ritorno (al Maradona) contro il Milan nei quarti di finale di Champions.

Ma vediamo il calendario del Napoli del mese di aprile e su quale piattaforma seguire le dirette TV:

Comments

comments