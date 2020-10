Fourneau quarto uomo in Serie B dopo Crotone-Juventus: proviamo a fare chiarezza

Fourneau quarto uomo in Serie B dopo aver arbitrato sabato sera la sfida tra Crotone e Juventus. Analizziamo insieme il motivo.

I social sono impazziti dopo la designazione da quarto uomo in Reggina-Cosenza per l’arbitro Fourneau, protagonista di un’ottima gara arbitrata sabato sera a Crotone tra i calabresi e la Juventus.

La gente di Facebook, Twitter e Instagram chiede a gran voce spiegazioni: “Declassato perché ha sbagliato contro la Juve” si grida a gran voce.

Ma la realtà è un’altra: Fourneau lo scorso anno ha arbitrato ben 16 partite si Serie B e solo tre in Serie A, così come quest’anno Crotone-Juventus è, al momento, l’unica sfida arbitrata nella massima serie.

Quest’anno gli arbitri tra Serie A e Serie B formano un gruppo unico e sono 48, non è quindi scritto da nessuna parte che un arbitro che fischia in una gara di A non possa essere designato quarto uomo in una sfida di Serie B qualche giorno dopo, specialmente se si tratta di un fischietto alle prime armi.

L’arbitro Piccinini ad esempio, dopo aver arbitrato due sfide di Serie A quest’anno, è stato designato come fischietto per Pisa-Monza nella prossima giornata di Serie B.

Insomma, al momento, nessuna “punizione” per l’arbitro Fourneau.

