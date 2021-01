Frabotta infortunato: Juventus in difficoltà sulla sinistra per la Supercoppa

Gianluca Frabotta, terzino sinistro della Juventus, si è infortunato al 58′ contro l’Inter. Bianconeri in emergenza difensiva.

Problema fisico per Gianluca Frabotta al 58′ del posticiop tra Inter e Juventus. Il difensore bianconero va in chiusura su Hakimi ma interrompe la sua corsa mettendo il pallone in fallo laterale prima di accasciarsi al suolo, al suo posto entra Bernardeschi. La Juventus è in piena emergenza sulla corsia sinistra, vista anche l’indisponibilità per Covid di Alex Sadro. Sembra difficile il recupero dei terzini per la finale di Supercoppa contro il Napoli di mercoledì.

