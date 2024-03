Francesco Calzona: “Delusi per il risultato ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento”

Francesco Calzona: l’allenatore in conferenza stampa dopo Napoli-Torino

Le dichiarazioni: “Prendiamo sempre gol? Vero, non mi piace, il tempo per mettere a punto gli allenamenti è ancora poco, e comunque stasera non abbiamo molto al Torino se guardiamo la gara nel suo complesso. Se continuiamo così possiamo migliorare anche questo aspetto. C’è delusione, certo per il risultato di oggi, ma abbiamo avuto il giusto atteggiamento. Zieliński? Contento della sua prestazione così come di tutta la squadra. Lindstrom? Ora abbiamo bisogno di certezze, poco spazio per lui ma a Barcellona in corsa potrebbe entrare.

Come mai Raspadori e non Simeone sull’1-1? Perché lasciando Osimhen non volevo intasare l’area. A parte questo, ripeto, sono molto contento della squadra, hanno giocato 96′ di qualità e abbiamo subito poco.

Osimhen? Domenica scorsa ha dato il massimo! Abbiamo giocato 4 gare in 10 giorni, di tutti i dati con la Juve sono state le occasioni da rete. E’ normale che un giocatore che è stato più di un mese in Coppa d’Africa abbia un leggero calo. Sono soddisfattissimo di lui per le cose che gli chiedo, si sta impegnando molto”.

Comments

comments