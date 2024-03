Francesco Calzona dopo il match commenta la sconfitta: “Squadra fragile senza palla, siamo disordinati e poco solidi”

Francesco Calzona: “Dobbiamo trovare la forza per finire questa stagione nel migliore dei modi con dignità e orgoglio. Altrimenti sarà un fallimento”

Calzona: “Perdere in casa è brutto. La contestazione ci sta. Squadra involuta? Squadra fragile senza palla, non giochiamo da squadra, poco solidi, non facciamo reparto. Loro più solidi fisicamente. Non credo sia una questione di assenza di entusiasmo: nella confusione abbiamo provato fino alla fine. Con il cambio di modulo perdiamo ogni organizzazione. Allenare la nazionale e allenare il club si può fare solo nelle amichevoli. Nella normalità, ti concentri su chi resta. La Champions è lontana: per il resto siamo in gioco ma bisogna essere solidi e ordinati. La sfera emotiva? Dobbiamo trovare la forza per finire questa stagione nel migliore dei modi. Fare di più con dignità e orgoglio. Altrimenti è un fallimento”.

Comments

comments