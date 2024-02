Francesco Calzona dopo Napoli-Barcellona

Francesco Calzona: l’allenatore del Napoli commenta il match di Champions appena disputato al Maradona

Le parole di Calzona: “Pubblico fantastico! I tifosi hanno aiutato la squadra. Mi è piaciuta la voglia di recuperare la partita, anche da parte dei nuovi entrati. Ho chiesto alla squadra di stare stretta, compatta, la prima mezz’ora non l’abbiamo fatto però abbiamo dimostrato di non voler mollare, potevamo perderla, l’abbiamo pareggiata, magari anche vincerla …sono soddisfatto. Il pareggio ci tiene in corsa: sarà difficile ma potremo lavorare per ottenere un risultato. Ultimamente la squadra ha perso le sue certezze: penso che possiamo migliorare, non so quanto ma ci credo. Raspadori è un giocatore di grande intelligenza e disponibilità: mi è piaciuto quello che ho visto, da un po’di tempo segnamo poco. Kvara: è stato sostituito, magari la prestazione non è stata fantastica, si metterà sotto, lavorerà, non mi è dispiaciuto tatticamente. Il problema del Napoli è più mentale che fisico: l’ultima parte della gara lo ha dimostrato, eravamo in palla”.

