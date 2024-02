Francesco Calzona e l’obiettivo di (ri)dare al Napoli una identità

Calzona: apparso deciso e determinato nella sua prima conferenza stampa suona la carica giusta per un match di Champions come Napoli-Barcellona

“Se riuscirò nell’obiettivo di dare alla squadra una identità allora avrò fallito. Non riesco a sopportare che le mie squadre non siano ordinate e non abbiamo una certa mentalità. Abbiamo l’aggravante che oltre a dare una mentalità dobbiamo anche fare risultato. Questo ci può mettere un po’ di pressione. Ho però detto ai ragazzi che devono pensare a quello che facciamo in allenamento, avere la testa libera, pensare a divertirsi perché non a caso si chiama gioco del calcio. Se facciamo questo possiamo fare bene”.

E ancora in merito alle scelte che farà sui giocatori che andranno in campo: “Oggi abbiamo fatto un allenamento prettamente tattico, Traorè è un giocatore su cui faccio affidamento ma non solo su di lui. I giocatori mi dovranno dare indicazioni durante gli allenamenti, in base a quelli io sceglierò. Per domani gli allenamenti saranno due, oggi e domani mattina, e saranno indicativi. Sappiamo tutti che Traoré è stato tanto tempo fermo dunque non è al 100%, ma conto su di lui non so se dall’inizio o in corsa”

Comments

comments