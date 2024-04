Francesco Calzona in conferenza prima di Napoli-Roma: “In generale ci manca la voglia di non prendere gol”

Calzona: “I giocatori non possono non sentirsi responsabili di quello che sta succedendo, io faccio le scelte ma in campo ci vanno loro”

Così Calzona prima del match cruciale per gli azzurri, visto che l’obiettivo è tornare in Europa anche il prossimo anno: “Il risultato di Empoli ha mostrato problemi difensivi e offensivi. I ragazzi si sono un po’ scoraggiati: ma dobbiamo lavorare per concludere al meglio il campionato lo dobbiamo alla città e alla tifoseria, oggi è tornato anche l’entusiasmo. Spero che venga fuori l’orgoglio. La Roma viene da un ottimo periodo. Abbiamo buttato ha tante occasioni: non possiamo fare tanti progetti: dobbiamo fare una grande partita contro la Roma e poi vediamo cosa succede. Ci deve essere la prestazione sia in fase di possesso che di non possesso: ricorrere gli avversari con rabbia. Vincere a tutti i costi. L’apatia mentale? Se serve il ritiro? Due giorni di ritiro, in accordo con la società, sono dovuti perché stare insieme può essere produttivo e costruttivo, non punitivo. La difesa? Abbiamo preso gol di testa in area perché eravamo mal posizionati (Darmian, Cerri) ci manca la voglia di non prendere gol, non dipende dalla difesa sola ma da tutta la squadra. I tifosi ci hanno sempre sostenuto. Anche nei momenti brutti. Vedere lo stadio nostro pieno o essere accompagnato dai tifosi in trasferta e fare prestazioni di basso livello mi dà molto fastidio. In questa stagione abbiamo preso troppi gol. La squadra ha dei problemi, è acclarato, in fase di costruzione qualcosa è andato storto. Chi è arrivato al posto di Kim, Lozano, Elmas, non ha reso benissimo. Non è completamente colpa loro, sono arrivata in una stagione particolare. I giocatori non possono non sentirsi responsabili di quello che sta succedendo, io faccio le scelte ma in campo ci vanno loro. I primi responsabili siamo io e loro. La società e il Presidente ci sono vicino.

Noi siamo professionisti, ci pagano anche bene per fare questo mestiere: il vostro lavoro è pensare al futuro. A me non disturbano le notizie che sento, normale che il mio lavoro venga messo in discussione, idem per i calciatori. Bisogna convivere e accettare tutto questo. L’avevo già messo in preventivo.

Se i giocatori sono motivati? A Empoli non abbiamo tirato in porta, è stata la prima volta che ho notato questo atteggiamento. Se un compagno sbaglia non ho visto la corsa di un altro giocatore per rimediare all’errore. Dobbiamo reagire, non ci sto a finire quest’annata con questo andazzo. La squadra è salita e oggi ha fatto un ottimo allenamento. Abbiamo la percezione del pericolo più quando siamo un uomo in meno (facciamo densità) che quando siamo 11 contro 11.

La Roma segna tanto, ha una bella fisicità, segnano da palla ferma. Dobbiamo evitare di far passare palla dentro. Loro sono in salute, hanno obiettivi importanti. È una partita difficile ma dobbiamo ritrovarci e uscire da questo tunnel” .

