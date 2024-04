Francesco Calzona: “Non abbiamo mai avuto la percezione di essere padroni del campo”

Calzona: l’allenatore commenta la partita degli azzurri contro il Frosinone. Solo un pari.

Così Calzona: “Andiamo in vantaggio ma prendiamo troppi gol. Non abbiamo mai la percezione del pericolo, non riusciamo a fare squadra, inceve di correre ricorriamo. Dobbiamo migliorare. Problema a giocare in casa? I calciatori a questo livello, non possono e non devono avere pressioni. Oggi zitti si prendono i fischi e si va a casa. Erano in 50 mila. Fino alla fine crederemo nel conquistare una qualificazione in Europa. Oggi con il caldo avevo chiesto la gestione della palla, correre e non rincorrere, dopo il gol abbiamo subito varie azioni ed è inaccettabile. Avrei preferito una gestione diversa. Non riusciamo a fare neanche una densità ordinata. Abbiamo obiettivi da raggiungere, e dobbiamo essere motivati. Non abbiamo mai avuto la percezione di essere padroni del campo. Sono dispiaciuto per la mancata continuità. Dovremmo essere noi a trascinare il pubblico”.

Comments

comments