Francesco Calzona: siamo ai titoli di coda

Calzona nella sua ultima conferenza stampa per il Napoli dopo la partita con il Lecce

Così Calzona: “Non voglio parlare della catastrofe già ne ho parlato. Dopo la nostra uscita dalla Champions avevamo l’obiettivo di vincere le partite. Invece abbiamo preso troppi gol. Solo oggi non ne abbiamo presi. Questo gruppo? I giocatori possono essere più o meno adatti . Lindstrom ad esempio è un giocatore forte ma meno adatto a questa squadra. I nuovi hanno subito fortemente questa situazione. Rammarico di non aver fatto qualcosa di diverso, tipo cambio modulo? Ci ho pensato, non mi fossilizzo su un modulo, li metto nella condizione di giocare al meglio. Non ho cambiato perchè mi sono basato però sulle caratteristiche dei giocatori che ho trovato per trovare il giusto equilibrio. La caratteristica negativa della mia gestione è l’aver preso tanti gol nonostante avessimo subito poco. Non abbiamo avuto la sensazione del pericolo. La partita è stata preparata benissimo: abbiamo ritenuto opportuno ritrovarci stamattina prima della gara (senza fare il ritiro per via del bradisismo). La contestazione del pubblico? Doverosa e civile. Se Dovevo dimettermi? Perchè avrei dovuto? Ti posso garantire che la squadra si è sempre allenata benissimo. L’avrei fatto solo se mi fossi reso conto di non essere seguito. Ci sono stati dei confronti, quello si. Ma fino a due settimane fa eravamo in ballo per accedere in Europa League. Ringrazio tutti i giornalisti. Da domani poi penserò alla Slovacchia”.

