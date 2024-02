Francesco Calzona: tecnico e squadra insieme per superare i problemi

Francesco Calzona: la volontà e la voglia di affrontare assieme ai giocatori le difficoltà e tornare ai risultati e alla serenità di un tempo



Trapelano notizie positive da Castel Volturno per il lavoro che tecnico e giocatori intendono fare, con voglia e volontà per superare il tunnel attraversato negli ultimi mesi. La mano del nuovo mister, si è già iniziata a vedere con il Barcellona: dettami in cui il nuovo allenatore crede molto e che continuerà a trasmettere ai suoi. Linea alta, costruzione dal basso e pressione, ricerca della profondità maggior cura e applicazion in entrambe le fasi, offensiva e difensiva. Idee di gioco che Calzona impiega anche per la nazionale slovacca. Gli obiettivi? Ovviamente puntare sulla qualificazione in Champions, sul quarto-quinto posto in campionato, sperare nella qualificazione al Mondiale per Club.

