Marco Francioso, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli.

Di seguito il suo intervento:

“Si sono sempre viste, sin dall’inizio, le potenzialità di questo grande attaccante che è Victor Osimhen. Nel calcio gli esami non finiscono mai, non credo però che lo siano le gare contro Torino e Roma. In questo momento il Napoli è una forza della natura, è bravo Spalletti a non far polemiche sull’unico problema che hanno gli azzurri che è Insigne.”

