Francobollo celebrativo dello scudetto in vendita a Castel di Sangro ed in tutti gli uffici postali della Campania

Stamani al Palasport di Castel di Sangro la presentazione della medaglia celebrativa e del francobollo con annullo filatelico dedicato dalle Poste Italiane a quarto Scudetto vinto dal Napoli

Presenti nella struttura abruzzese Gianluca Baiesi, direttore operativo e Stadium Manager della SSC Napoli, Fausta Bergamotto, sottosegretario di Stato al Ministero delle imprese e del made in Italy con delega alla Filatelia, Marco Di Nicola, responsabile commerciale filatelia di Poste Italiane, Cristiano Napoli, responsabile della Zecca di Stato, Angelo Caruso, sindaco di Castel di Sangro, e Maria Assunta Rossi, consigliera regionale della Regione Abruzzo. A moderare l’evento Leopoldo Gasbarro, direttore di Wall Street Italia.

Caruso: “Non accade spesso l’emissione del francobollo, ma qui è la seconda volta che in tre anni. Facciamo gli scongiuri ma se continuiamo ad emettere valori in questo palasport allora la Filatelia deve spostarsi qui. Voglio sottolineare che stiamo assistendo a qualcosa che si può svolgere solo in poche località tra cui Castel di Sangro, il turismo sportivo ha portato numeri che evidenziano un effetto esponenziale di crescita come presenze e risultato economico. Il rapporto con la SSC Napoli ha sviluppato e determinato i risultati conseguiti, la prospettiva è legata al proseguimento del rapporto“.

Baiesi: “Qui come a Dimaro siamo di casa, è una tradizione fortunata. E’ un onore partecipare ad un evento così importante che unisce istituzioni, sport, territorio. Ho avuto il privilegio di vedere in anteprima i prodotti presentati oggi, non li ho considerati oggetti da collezione ma simboli di un’impresa sudata che merita di essere immortalata nella memoria.

Gestione del Napoli oculata? Ormai è un dato di fatto, il Napoli è sempre citato come una delle società più virtuose a livello sportivo ed economico: la gestione del presidente è eccezionale, c’è una organizzazione che parte dal direttore generale Bianchini, poi c’è la parte sportiva con Manna. Per noi la stagione conclusa è stata una raccolta di immagini che sono diventate iconiche, penso alla rovesciata di McTominay, al bus scoperto e a capitan Di Lorenzo che alza la coppa. Oggi aggiungiamo ulteriori immagini a questa raccolta, vanno oltre il tifo e la passione sportiva, rendono immortali la stagione del quarto scudetto“.

Cristiano Napoli sulla medaglia celebrativa: “E’ un tributo in argento 925‰ alla squadra, alla città e alla sua storia millenaria: nel 2025, Napoli festeggia i 2.500 anni di storia. Realizzata in versione Fior di Conio e firmata dall’artista-incisore Silvia Ciucci, la medaglia coniuga identità sportiva e patrimonio culturale. Sul fronte, il logo SSC Napoli risalta con inserti tricolori e la scritta “SSC Napoli campione d’Italia 2024/25″. Sul retro, un viaggio tra i luoghi simbolo del centro storico di Napoli: dai Decumani al Duomo di Santa Maria Assunta, con la stilizzazione dell’Ampolla di San Gennaro e del Tesoro, da San Gregorio Armeno al Cristo Velato, fino alla “via della musica”, via San Sebastiano. Dal Decumano principale emergono lo scudetto e il numero 4, simbolo del quarto trionfo nazionale della squadra partenopea“.

Di Nicola illustra i francobolli celebrativi: “Saranno ben 450mila esemplari, ci sarà un foglio dedicato ai festeggiamenti. Il folder sarà in vendita a Castel di Sangro ed in tutti gli uffici postali della Campania“.

Bergamotto: “Forza Napoli! Voglio ringraziare il sindaco Caruso per aver scelto di festeggiare l’evento e tutti i presenti, ma soprattutto chi è seduto in prima fila: Marcella, che quando sono stata presidente del Castel di Sangro si occupava dei miei giocatori e da allora siamo diventate carissime amiche. Vogliamo premiare la squadra Campione d’Italia per la seconda volta nelle ultime tre stagione, rappresenta un’eccellenza, sono Campioni d’Italia e aggiungo: i giocatori e i tifosi sono fantastici, ma penso anche alla dirigenza del Napoli e a chi si stringe all’esperienza Napoli Calcio, tutte le vittorie si raggiungono insieme e questa commistione tra tutte le parti di una città porta a festeggiamenti pazzeschi. L’anno prossimo per i 100 anni speriamo in un altro scudetto“.

