Frank Zambo Anguissa a Dazn: “Il mister ha sempre voglia, cattiveria, gestire la partita non è facile per lui, voleva vincere!”

Anguissa, uomo del match: ha segnato il gol decisivo dello 0-1 con un colpo di testa su sviluppi di calcio di punizione, è l’MVP di Lecce-Napoli (premio Panini Player of the Match), il quinto in queste nove gare
Le sue parole: “Sono contento per il premio, anche questo per i miei figli. Forse lo meritava Milinkovic Savic (ride ndr). Il mister ha sempre voglia, cattiveria, gestire la partita non è facile per lui, voleva vincere! Ci dà sempre pressione. Oggi vittoria importante, partita tosta, giochiamo partita dopo partita, 3 punti importanti”