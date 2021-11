Freccero, ex direttore Rai 2: “DAZN vergognosa, dobbiamo fare ricorso”

A Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show è intervenuto Carlo Freccero, ex direttore Rai 2, che ha parlato del caso DAZN.

Di seguito il suo intervento:

“Che penso di Dazn? È semplicemente vergognoso, noi abbiamo firmato un contratto e dobbiamo fare tutti ricorso. Dazn ci ha regalato delle trasmissioni indegne, non solo non ha dato il miglior servizio ma adesso ci vuole punire anche su questo. Do la colpa ai presidenti della Serie A che hanno firmato questo contratto vergognoso.

Dobbiamo disdire tutti? Il calcio è l’unica cosa che ci rimane, io voglio che il contratto sia rispettato alla lettera, chiamerò in causa gli avvocati per fare in modo che la legge sia rispettata. Che idea ho della Lega Calcio? Sono stupito che De Siervo abbia firmato un contratto di questo tipo, lo conosco personalmente.

Il calcio deve essere tradizionale, si deve affidare a Sky, non può affidarsi a Internet senza nemmeno il 5G. La colpa è di Sky? In questo momento difendere Dazn lo trovo inaccettabile.“

