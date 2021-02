Freuler: “Vogliamo la finale, possiamo dire la nostra in tutte le competizioni”

Remo Freuler, giocatore dell’Atalanta, ha parlato al termine della gara pareggiata contro il Napoli ai microfoni della Rai.

“Ci è mancato l’ultimo passaggio, è ancora tutto aperto e ci giochiamo tutto a Bergamo. Siamo pronti per la prossima battaglia, perché anche se siamo consapevoli che sarà una partita dura, vogliamo fare meglio e raggiungere la finale.

Stiamo giocando tanto, ma abbiamo anche una rosa ampia e di qualità. Nella ripresa si sono abbassati molto nella ripresa, non siamo riusciti a trovare gli spazi.

Se pensiamo al Real Madrid? Assolutamente è presto e non ci pensiamo – risponde secco il centrocampista nerazzurro. Non possiamo pensare al Real Madrid, perché noi vogliamo la finale e pensiamo al ritorno contro il Napoli e poi c’è la sfida col Torino e vogliamo fare bene in campionato.

Abbiamo le potenzialità per dire la nostra in tutti e tre fronti, non posso scegliere e abbiamo stimolo a far bene in tutte le competizioni”.

