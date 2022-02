Frosinone, il ds Angelozzi: “Il futuro di Zerbin? Dipende dal Napoli, se vorranno lasciarcelo noi saremo a braccia aperte!”

Guido Angelozzi, direttore sportivo del Frosinone, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, durante la trasmissione “Si gonfia la rete”.

Il dirigente ciociaro ha parlato del futuro di Alessio Zerbin, calciatore di proprietà del Napoli che sta facendo benissimo durante l’esperienza in prestito in Ciociaria: “Zerbin resterà con noi o il Napoli lo riprenderà? Dipende tutto dal Napoli, noi, dal canto nostro, se ce lo lasciassero lo riaccoglieremmo non a braccia aperte, di più! Parliamo, innanzitutto, di una persona splendida e solo in secondo luogo di un buonissimo giocatore, che ha davanti a sé un grande futuro”.

