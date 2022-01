A Padova sono in corso i funerali di Gianni Di Marzio. Il figlio Gianluca condivide il link per la diretta YouTube per chi vuole assistere.

Per tutti quelli che tra poco non potranno essere al Duomo di Padova per i funerali di papà Gianni, questo è il link per la diretta, che sarà trasmessa sul canale YouTube della Diocesi di Padova, dalle ore 15:00:https://t.co/usJHm7QYVW pic.twitter.com/BaDWKGalrY — Gianluca Di Marzio (@DiMarzio) January 25, 2022

