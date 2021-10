Fuorigioco: FIFA e FIGC per cambiare la regola

Secondo quanto riportato da Calcio & Finanza la FIFA e la FIGC starebbero studiando delle modifiche alla regola del fuorigioco.

Ecco quanto scrive il portale web di Calcio & Finanza:

Sul tema oggi interviene in maniera scientifica la tecnologia, mentre un tempo esisteva il concetto di “luce” tra i corpi e solo in presenza della quale si fermava il gioco, altrimenti l’azione correva: oggi, anche un solo centimetro fa cadere in fallo chi attacca.

La Fifa ha chiesto al presidente della Figc Gravina di cominciare una nuova parentesi tra test e sperimentazione con l’obiettivo di capire se, e come, sia possibile tornare alla cosiddetta “luce”, ma con i nuovi strumenti a disposizione oggi.

Il terreno individuato per i test sarà il campionato nazionale Under 18 dove scenderanno assistenti di gara dalla Lega Pro: il passo successivo vedrebbe il dossier finire sul tavolo dell’Ifab, unico organo al mondo preposto al cambiamento delle regole del calcio.

Comments

comments